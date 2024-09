Načrtujejo unikatni laboratorij za zagonska podjetja

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana), ki zagotavlja pomembno podporo slovenskemu gospodarstvu, zaznamuje 60 let svojega delovanja. Izdelki in storitve morajo za uspeh na globalnem trgu ustrezati najvišjim zahtevam varnosti, kakovosti in odličnosti, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.

Hkrati predstavlja enega ključnih stebrov izvoznikom, saj jim s svojimi storitvami omogočajo globalne tržne uspehe. Zaradi drobnogleda, ki ga SIQ – ki je vodilni preizkusni, kalibracijski in certifikacijski organ v regiji – predstavlja, se potrošnikom ni treba spraševati, ali so izdelki in storitve, ki jih vsakodnevno uporabljajo, varni. Direktor SIQ Ljubljana Gregor Schoss je ob mejniku poudaril, da so »predanost, strokovnost in inovativni duh vseh deležnikov od nekdaj gonilna sila delovanja SIQ«, ter ob boku nepristranskosti izpostavil zaupanje kot temelj številnih uspešnih zgodb in odličnosti, po kateri je institut danes prepoznan.

Že danes z mislijo na jutri

V SIQ že danes mislijo na jutri, vsak dan in že nekaj let, zato bodo takoj, ko bo mogoče, k sedanji zgradbi dodali nove prostore, kjer bo pod streho približno 15.000 kvadratnih metrov novih laboratorijev. »Kaj bomo tam naredili? Poskušali bomo širiti dejavnosti na MDR (to je nova uredba o medicinskih pripomočkih, ki proizvajalcem nalaga ponovno preverjanje vseh izdelkov na trgu). To je ena najbolj perspektivnih dejavnosti, v kateri je tudi največ povpraševanja. Širili bomo tudi prostore meroslovja, ki je vse bolj prisoten na evropskem trgu, ter področje izobraževanja. V novo zgradbo bomo umestili tudi oddelek za storitve protieksplozijske zaščite ter oddelek železnic, ki smo ga precej razširili v preteklih letih. Dodali bomo tudi veliko novih dejavnosti, kot so preizkušanje softvera, okrepili kibernetsko varnost in podobno. Največ pričakujemo na področju preizkušanja in certificiranja,« je na dogodku ob obletnici na Brdu pri Kranju opisal direktor Gregor Schoss.

Načrtovana nova poslovna stavba SIQ v Ljubljani. FOTO: Arhiv SIQ

Po načrtih naj bi v desetih letih zaposlili najmanj sto novih strokovnjakov in s tem poskušali precej povečati njihove zmogljivosti. Direktor je dodal, da je notranjost nove zgradbe tista, ki bo naredila dodano vrednost. »Omenil sem, da zelo podpiramo manjša podjetja, startupe. Osebno menim, da imamo v Sloveniji prostor za nekaj večjih podjetij zato, ker enostavno nas več ni; znanja in dobrih kadrov pa imamo zelo veliko. Imamo tudi zelo veliko majhnih, mikropodjetij, zagonskih podjetij, pri katerih je zelo pomembna hitrost. Večjim podjetjem smo pomembni zaradi svoje strokovnosti in preprostega dostopa zaradi bližine na mednarodni trg, za manjša podjetja pa smo ključni. Zakaj? Ker manjša podjetja namreč vložijo vsa svoja sredstva v to, da razvijejo določen produkt, neko inovacijo, ki jo je potem treba postaviti na trg. Ko to začnejo prestavljati na trg, pri tem pa morda zastavijo svoje prihranke, skratka, napraskajo ves denar, ki ga imajo, včasih pa tudi to ni dovolj. Seveda morajo takrat, če razvoj in implementacija tega izdelka do mednarodnega trga traja predolgo, svoje podjetje prodati,« je opisal direktor.

Infografika Delo

Pomembna vloga

Navedel je primere kar nekaj podjetij: »Prodajo podjetje za milijon ali dva, kupec, ki je v teh podjetjih videl potencial, je dodal še milijon ali dva ter ga čez nekaj let prodal za 10 milijonov. In prav zato načrtujemo unikatni laboratorij, ki bo še hitreje spravil na mednarodni trg vsa ta omenjena inovativna podjetja, ne samo slovenska, ampak tudi druga. Take ideje in obrata ni realiziranega še nikjer v Evropi, zato verjamemo, da bo to izdatna podpora SIQ slovenskemu gospodarstvu.«

Pomembno vlogo instituta pri razvoju slovenskega gospodarstva in širše družbe sta poudarila tudi glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček in državni sekretar na MGTŠ Matevž Frangež. SIQ namreč svoje storitve izvaja za stranke iz več kot 60 držav po svetu, 55 odstotkov prihodkov namreč ustvarijo v tujini. Mednarodno veljavnost in strokovno raven njihovega dela potrjujejo številne akreditacije ter članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Na dogodku sta udeležence pozdravila tudi dolgoletni direktor združenja IQNET Pedro Castro Alves in izvršni direktor shem IECEE in IECRE Wolfram Zeitz.

Infografika Delo

»SIQ se uvršča v zgornjo četrtino certifikacijskih organov v globalni shemi IECEE CB po letnem številu izdanih certifikatov, predvsem izvoznikom. V zadnjih nekaj letih smo svoje storitve izvedli za več kot 1900 slovenskih gospodarskih družb, kar je skoraj polovica prihodka podjetij v Sloveniji.«

V Skupini SIQ, v kateri so poleg SIQ Ljubljana še SIQ Beograd, SIQ Testing and Certification GmbH in DIS Rail, je več kot 170 visoko strokovnih sodelavcev, sodelujejo pa tudi z več kot 300 zunanjimi pogodbenimi presojevalci in izvedenci.