Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser v upravo GEN energije

Nadzorni svet družbe GEN energija je ob upoštevanju, da se intenzivirajo aktivnosti na projektu JEK2 in da družba izvaja ambiciozno srednjeročno strategijo, soglasno sprejel odločitev, da z namenom obvladovanja kadrovskih poslovodskih tveganj poslovodstvo družbe GEN energija dopolni z dvema dodatnima članoma, kot to predvideva akt o ustanovitvi družbe.

Na današnji redni seji Nadzornega sveta GEN energija je tako nadzorni svet v poslovodstvo družbe imenoval Nado Drobne Popović na mesto finančne direktorice družbe in Bruna Glaserja na mesto poslovnega direktorja družbe. Oba nastopita štiriletni mandat s 1. 7. 2024. Generalni direktor družbe ostaja Dejan Paravan, so sporočili iz družbe.

Nada Drobne Popović ima bogate izkušnje na različnih vodilnih delovnih mestih. V letih 2019–2023 je bila predsednica uprave družbe Petrol d.d., pred tem je bila 2 leti finančna direktorica v družbi Sij Acroni in 3 leta članica uprave SDH.

Bruno Glaser ima dolgoletne izkušnje na področju jedrskih tehnologij. Od leta 1993 do 2019 je bil zaposlen v NEK, nazadnje kot vodja službe za analize in dovoljenja. Od leta 2019 dalje je zaposlen v družbi GEN energija d.o.o., kjer je Vodja sektorja za nove jedrske objekte in vodja projekta JEK2.

Nadzorni svet ocenjuje, da bosta oba novo imenovana člana poslovodstva s svojimi vodstvenimi ter strokovnimi izkušnjami in znanji lahko pomembno prispevala k razvoju in uspešnosti družbe in Skupine GEN.