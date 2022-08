Nadzorni svet SDH Žigo Debeljaka imenoval za nadzornika Gen energije

Družba Gen energija je dobila nove nadzornike, za dobo štirih let so to postali Mateja Čuk Orel, Ivana Nedižavec Korada, Miloš Pantoš, Rok Marolt, Marijan Penšek in Žiga Debeljak. Prejšnji nadzorni svet je SDH odpoklical, in sicer zaradi izgubljenega zaupanja »glede ureditve ustreznega korporativnega upravljanja v skupini Gen«.

Nadzornike Gen energije Ksenijo Flegar, Patricio Čular, Jureta Sokliča, Veljka Flisa in Gabra Kontelja je uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) v vlogi ustanovitelja oz. edinega družbenika Gen energije odpoklicala na torkovi seji. Novim nadzornikom je mandat začel teči z današnjim dnem.

Kot so zapisali na spletnih straneh SDH, sta družba Gen energija in skupina Gen v zahtevnem obdobju energetske draginje, ko vlada z interventnimi zakoni bistveno posega v poslovanje družb skupine, in obenem pred zahtevnim investicijskim ciklom, ki bo bistveno prispeval k zeleni transformaciji in Sloveniji omogočil doseganje podnebnih ciljev.

»Nadzorni svet je, vezano na izpolnitev pričakovanj glede ureditve ustreznega korporativnega upravljanja v skupini Gen, izgubil zaupanje SDH, ki se je iz tega razloga odločil za odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta (predstavnikov kapitala),« so pojasnili.

Gen energijo sicer kot generalni direktor vodi Blaž Košorok, ki je, preden je aprila zasedel ta stolček, v vladi Janeza Janše opravljal funkcijo državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu.