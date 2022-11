Nadzorniki bodo morali biti bolj zeleni

V nadaljevanju preberite še:

Trajnost poslovanja podjetij postaja nujnost za preživetje družb, z vse strožjo regulacijo na okoljskem in družbenem področju pa se pomembno spreminja tudi odgovornost uprav in nadzornih svetov, smo lahko slišali na konferenci korporativnega upravljanja Združenja nadzornikov Slovenije. Dodaten korak naprej v to smer predstavlja direktiva o trajnostnem poročanju, ki jo je v četrtek potrdil evropski parlament.