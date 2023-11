Naftni sektor kot zavarovalni mehanizem v časih inflacije

Sklad XLE ETF predstavlja portfelj podjetij iz energetskega sektorja, ki kotirajo na ameriški borzi. To so predvsem velika naftna podjetja, podjetja, ki se ukvarjajo s plinom, in tudi z obnovljivimi viri energije ter servisna podjetja na tem področju. Vlaganje v energetski sektor je bilo vedno izziv, še posebno v smislu geopolitičnih pretresov in različnih poskusov energetskih prehodov.

Energetski sektor je ključen za svetovno gospodarstvo, saj energenti poganjajo skoraj vse, od industrijske proizvodnje do transporta in gospodinjstev. V tem kontekstu je ETF, ki sledi energetskemu sektorju, kot je XLE (Energy Select Sector SPDR Fund), postal priljubljena dolgoročna naložba za številne vlagatelje. Diverzifikacija v XLE ETF pomaga razpršiti tveganje, saj uspeh sklada ni odvisen samo od enega podjetja, ampak vpliva na celotni energetski sektor.

Skladi ETF se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo precej nižje stroške upravljanja in zato tudi nižje provizije, ob tipično boljših donosih. Skladi ETF so ponavadi tudi likvidnejši kot vzajemni skladi, kupuje oziroma trguje pa se z njimi prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične ali pravne osebe odprtega pri borznoposredniških hišah ali s storitvijo individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako omogočajo borznoposredniške hiše.

Energetski sektor pogosto velja za dober zavarovalni mehanizem v času inflacije. Cene energentov običajno rastejo z inflacijo ali, bolje rečeno, jo poganjajo, kar pomeni, da lahko podjetja v tem sektorju lažje prenašajo višje stroške na potrošnike. To naredi XLE ETF privlačen za dolgoročne vlagatelje, ki iščejo zaščito pred erozijo kupne moči denarja. Ne smemo pa prezreti vpliva geopolitičnih dogodkov na energetski sektor. Energenti so pogosto v središču mednarodnih napetosti in konfliktov, kar v zadnjih letih pojasni levji delež rasti cen in nihajnost cen.

XLE ETF je bogat z imeni vodilnih naftnih in plinskih gigantov, kot so Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX) in Conoco Phillips (COP). Ta podjetja imajo dolgo zgodovino uspešnega poslovanja in so znana po svoji sposobnosti konsolidiranja operativne moči ter s tem prilagajanja v spreminjajočih se tržnih pogojih. Njihova velikost in finančna moč zagotavljata povišano stopnjo varnosti. Poleg teh tradicionalnih energetskih podjetij, XLE vključuje tudi podjetja, ki se ukvarjajo z alternativnimi in obnovljivimi viri energije. Prav tako ne manjkajo servisna energetska podjetja, kot so Schlumberger Limited (SLB), ki omogočajo podporo in storitve po vsem svetu, s čimer zagotavljajo delovanje tega kompleksnega in fundamentalnega industrijskega sektorja. Podjetja v portfelju XLE, kot sta Exxon Mobil in Chevron, so znana po rednem izplačevanju in včasih celo povečevanju svojih dividend. To je ključni dejavnik privlačnosti za dolgoročne vlagatelje, ki iščejo stalne in predvidljive donose ter verjamejo, da bodo cene nafte v prihodnje na račun različnih politik in geopolitičnih trenj še precej podprte.