Čez tri leta naj bi kartice sprejemala tretjina več prodajalcev

Družba Mastercard je v Sloveniji zagnala projekt Osmica, v okviru katerega bo v treh letih vložila milijon evrov sredstev za izboljšanje infrastrukture, ki bo omogočila širšo dostopnost do brezgotovinskega plačevanja. Vsaka naprava je lahko POS-terminal, poudarjajo in na trgu iščejo programske rešitve za tablice, mobilne telefone in podobne naprave, da bodo omogočale sprejem kartičnih ter drugih brezgotovinskih plačil.Ponudbe zbirajo do marca, s projektom pa želijo povečati opremljenost s tovrstnimi POS-terminali v prvi vrsti mala podjetja, podjetnike in obrtnike. Med njimi jih zdaj uporablja le vsak četrti. V Sloveniji brezgotovinska plačila omogoča 36.000 prodajnih mest, potenciala je še za 50.000, ocenjujejo v Mastercardu.Po besedah regionalnega direktorja družbev času trajanja projekta želijo opremiti 10.000 malih podjetnikov. Projekt ni namenjen v prvi vrsti bankam in podobnim finančnim institucijam, ampak je odprt za vse domače in tudi tuje ponudnike. »Niso samo banke tiste, ki ponujajo plačilne storitve, na trgu so tudi drugi ponudniki , ki zagotavljajo najmanj enako kakovostno storitev. Program podpira vse iniciative,« je poudaril Eölyüs. Konec marca bodo že izbrali ponudnike, prvi rezultati bodo vidni že do konca letošnjega leta, je napovedal.Vodja poslovnega razvoja Mastercard Slovenijaje izpostavil nenehno rast digitalnih plačil – kartična so v petih letih zrasla za 12 odstotkov – medtem ko je število trgovcev, ki omogočajo ta plačila, povečalo za vsega desetinko odstotka. Slovenija ima na tisoč odraslih prebivalcev 20 POS-terminalov, kar je precej pod evropskim povprečjem. Več kot petina naprav je v Ljubljani, dostopnost brezgotovinskega plačevanja je glede na primerljive države veliko bolj centralizirana.