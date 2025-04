Naložbena priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Na spletnem portalu posta.edrazbe.si bodo 17. aprila 2025 od 10. do 12. ure elektronske javne dražbe za poslovne prostore in zemljišča v lasti Pošte Slovenije d. o. o. Med razpisanimi dražbami sta dve večji poslovni stavbi, v Murski Soboti in Novi Gorici, ter poslovni prostori v Kranjski Gori, Portorožu, Ljubljani in drugih odličnih lokacijah po Sloveniji.

Celota poslovnih prostorov v središču Murske Sobote (Trg zmage 6) obsega večinski del poslovne stavbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in garažo ter klet v kletni etaži sosednje stavbe.

V središču Nove Gorice je naprodaj trinadstropna etažirana poslovna stavba s storitvenimi in pisarniškimi prostori ter 12 zunanjih parkirnih mest.

V pritličju poslovne stavbe v središču mesta Šentjur so naprodaj poslovni prostori nekdanje poštne poslovalnice, z nadstrešnico na zadnji strani stavbe, v neposredni bližini sta naprodaj tudi dve ločeni garaži.

Delno opremljeni poslovni prostori nekdanje poštne poslovalnice v pritličju stavbe na Trgu revolucije 8 v Mariboru so primerni za storitveno dejavnost ali prodajne lokale.

V bližini hotela Palace na elitni lokaciji v Portorožu so naprodaj prostori poštne poslovalnice Portorož, z manjšim zemljiščem ob stavbi, kjer je možno parkirati do tri osebna vozila.

Za sodelovanje na dražbi se registrirate na spletnem portalu posta.edrazbe.si in ob prijavi vplačate varščino za izbrano dražbo. Rok za vplačilo varščin je 15. april 2025 do 24. ure.

Razpisni pogoji so objavljeni v razpisu pri posamezni dražbi:

Pred dražbo je po predhodnem dogovoru možen ogled nepremičnin. Kontaktne osebe, s katerimi se dogovorite za ogled nepremičnin, so navedene na spletnem portalu posta.edrazbe.si pri vsakem predmetu prodaje posebej.

