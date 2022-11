»Narejeno v Ameriki« vrača proizvodnjo domov

V nadaljevanju preberite:

»Naj začnem z dvema besedama: Narejeno v Ameriki!« je ameriški predsednik Joe Biden na začetku oktobra izjavil med obiskom tovarne Volvo Group v marylandskem Hagerstownu. Mojster besednih spodrsljajev je prezrl, da gre za tri besede (ang. »Made in America«), a to ne zmanjšuje njegove zavzetosti za vračanje proizvodnje domov: kljub sovraštvu do republikanskega predhodnika Donalda Trumpa nadaljuje gospodarsko politiko »Najprej Amerika«, s tem pa jezi tudi evropske zaveznike. Kakšno ekonomsko politiko vodi Biden? Zakaj je kritična Stara celina? Kakšne težave ima ameriško gospodarstvo?