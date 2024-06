Navedbe o trajnosti podjetij bo preverjal revizor

V nadaljevanju preberite:

Predlog novele zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki jo je vlada poslala v državni zbor, poleg ženskih kvot v nadzornih organih in upravah družb, prinaša tudi nove obveznosti glede poročanja podjetij. S tem naj bi bilo zagotovljeno preglednejše poslovanje podjetij, in sicer tako na področju davčnih prihodkov kot na področju poročanja o nefinančnem poslovanju. Katera podjetja to zadeva in kaj bodo moral po novem razkrivati?