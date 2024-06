Predlog o ženskih kvotah je premalo ambiciozen

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma ta teden naj bi vlada sprejela predlog novele zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki prinaša ženske kvote za nadzorne svete oziroma uprave družb. Javne delniške družbe, pozneje pa tudi podjetja v pretežni državni ali lokalni lasti, bodo tako morala imeti ali 40 odstotkov nadzornikov ali 33 odstotkov članov uprav manj zastopanega spola, kar so večinoma ženske. V stanovskih združenjih to sicer podpirajo, menijo pa, da so te rešitve premile, da bi lahko povzročile večje spremembe.