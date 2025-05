Ne pozabite na plačilo dohodnine, rok se kmalu izteče

Davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun dohodnine z datumom odpreme 31. marca 2025 in jim iz tega izhaja obveznost doplačila, morajo znesek poravnati najkasneje do 30. maja 2025, opozarjajo s Finančne uprave RS (Furs).

Rok za doplačilo je sicer jasno označen tudi na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna. Zavezanci imajo več možnosti plačila: preko mobilne aplikacije eDavki, kjer so na voljo plačilni sistemi, kot sta Flik in kartično poslovanje, ali pa si v sistemu eDavki pripravijo plačilni nalog za klasičen način plačila.

Zavezanci, ki so na informativni izračun vložili ugovor – rok za to se je iztekel 30. aprila 2025 – doplačila za zdaj niso dolžni poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev izračuna.

Furs zavezance dodatno spominja, da imajo možnost zaprositi za obročno plačilo dohodnine. Najbolj enostavna in hitra rešitev je plačilo na tri obroke, za kar ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, premoženju ali prihrankih zavezanca in njegove družine. Obrazec za obročno plačilo je mogoče oddati kadarkoli, a Furs priporoča, da to storijo čim prej – najbolje takoj, ko prejmejo plačilni nalog, ki ga ne morejo poravnati v enkratnem znesku.