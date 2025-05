Stanovanja najdražja v Ljubljani, najcenejša v Posavju

V nadaljevanju preberite:

Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je ocenjena na 298 milijard evrov. To je osem odstotkov več kot leto prej. Na podlagi novih modelov in stanja trga z začetka leta je nove vrednosti nepremičnin izračunala Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs), vidne pa bodo danes ali v prihodnjih dneh na spletnem portalu e-prostor. Gurs bo lastnike nepremičnin o novih vrednostih njihovih stavb in zemljišč do konca maja obveščal tudi po pošti.

Pogledali smo, kakšne so cene stanovanj po regijah in v večjih mestih. Kje so se cene relativno najbolj povečale?

Odgovarjamo tudi na ključna vprašanja.