Ne pozabite na rok za prijavo kapitalskih dobičkov, obresti in najemnin

Do konca meseca morajo zavezanci oddati napoved za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Do 28. februarja je treba prijaviti prihodke iz oddajanja premoženja v najem, prejete obresti in kapitalske dobičke. Davčne stopnje na te prihodke ostajajo enake kot lani.

Zavezanci, ki so v letu 2024 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo do omenjenega roka vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine. Rezidenti morajo prijaviti vse prihodke iz oddajanja premoženja v najem, ne glede na državo izvora, medtem ko nerezidenti napovedujejo le dohodek z virom v Sloveniji.

Dohodek iz najemnin se obdavči s 25-odstotno stopnjo, pri čemer lahko zavezanci uveljavljajo normirane stroške v višini desetih odstotkov ali dejanske stroške. Ta ureditev velja od davčnega leta 2023, pred tem so bile davčne stopnje drugačne.

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, morajo do konca februarja vložiti napoved za odmero kapitalskih dobičkov. Davek znaša 25 odstotkov in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je bila odsvojitev izvedena z dobičkom ali izgubo.

Istega dne se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti. To velja za zavezance, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel tisoč evrov.

Pri izvedenih finančnih instrumentih velja, da so v primeru odsvojitve pred potekom dvanajstih mesecev obdavčeni s 40 odstotki, po tem roku pa z 27,5 odstotka. Davčna stopnja se z leti postopoma znižuje, tako da po dvajsetih letih imetništva davka ni več treba plačati.

Napovedi za odmero davka je najlažje oddati elektronsko prek sistema eDavki. Možna je tudi oddaja v papirni obliki, osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.