Negotove razmere na trgu spodbujajo zavarovanje terjatev

Po obdobju okrevanja in zmernega optimizma, da bo zahtevnim gospodarskim razmeram v času epidemije covida-19 sledilo obdobje gospodarske rasti, je leto 2022 prineslo neprijetno streznitev. Rastoče cene surovin in energije, ki jih še poslabšujejo zastoji v dobavnih verigah, so dobile pospešek še z vojno med Rusijo in Ukrajino. Zaostrene razmere se (še) ne kažejo v višjih cenah zavarovanja terjatev, so pa kritja za nekatere trge že težje dostopna.