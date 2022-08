Primerjava obdavčitve plač: Slovenci bolj obdavčeni od Nemcev

V nadaljevanju preberite:

Nemčija in Slovenija prihodnje leto spreminjata obavčitev plač. A medtem ko Nemčija zvišuje meje davčnih razredov, da bi razbremenila zaposlene, ki so jih podražitve najbolj prizadele, Slovenija vsaj za prihodnje leto odpravlja indeksacijo dohodninske lestvice in zneskov večine olajšav, ker jih je sprejela prejšnja vlada. Razlike v izplačilih so že zdaj velike, se bodo pa še povečale.