Nemška proizvodnja junija presenetljivo večja

Nemška industrijska proizvodnja se je junija na mesečni ravni nepričakovano povečala, in sicer za 0,4 odstotka, kaže objava nemškega statističnega urada Destatisa. Podatek je presenetil trge in analitike, ki so pričakovali 0.3-odstotni junijski padec proizvodnje. Deloma je junijski premik navzgor tudi posledica revizije podatka za maj, ki kaže na 0,1-odstoten mesečni upad proizvodnje.

Na letni ravni je sicer nemška industrija junija zabeležila za 0,5 odstotka nižji obseg proizvodnje kot isti mesec lani, predvsem zaradi velikih motenj v globalnih dobavnih verigah, ki so jih povzročile posledice pandemije in vojne v Ukrajini. Poo podatkih Inštituta za ekonomske raziskave ifo je junija kar 74,1 odstotka anketiranih industrijskih podjetij navedlo, da jih prizadenejo ozka grla in težave pri nabavi polizdelkov in surovin.

Nemški BDP je sicer v drugem četrtletju stagniral, njegova rast je bila ničelna, analitiki pa zaradi naraščajoče inflacije, predvsem cen energije napovedujejo še bolj zaostrene razmere v drugi polovici leta.