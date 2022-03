Nemški avtomobilisti prekinjajo proizvodnjo

Med gospodarskimi panogami, ki že občutijo posledice napada Rusije na Ukrajino, je tudi nemška avtomobilska industrija, ki zaradi pomanjkanja sestavnih delov že ustavlja proizvodnjo. S težavami se spopadajo tako največji koncern Volkswagen kot premijska proizvajalca BMW in Porsche. Po drugi strani nekatera podjetja ustavljajo prodajo v Rusiji.

Kot je poročal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), je že pred dnevi na zahodu Ukrajine proizvodnjo iz varnostnih razlogov v dveh tovarnah ustavilo podjetje Leoni, gre za dobavitelja električne napeljave – kabelskih sklopov za velika avtomobilska imena v Nemčiji. FAZ dodaja, da v Ukrajini delujejo tudi drugi dobavitelji avtomobilski industriji, kot so npr. Nexans, Yazaki, Sumitomo, Aptiv, Kromberg & Schubert.

Končni avtomobilski proizvajalci, ki so imeli že pred tem velike težave z dobavo polprevodnikov, imajo zdaj svežo težavo – električnih komponent zaradi sistema dobav just in time nimajo na zalogi, zato morajo ustavljati proizvodnjo.

Največji koncern Volkswagen je zaradi pomanjkanja sestavnih delov najprej skrajšal delovni čas v tovarnah v Emdnu in Zwickauu, potem tudi v središču v Wolfsburgu, podobno se je ustavila proizvodnja v Porschejevi tovarni v Leipzigu.

Močno prizadet je trenutno BMW, ki mora prekinjati ali ustavljati proizvodnjo v skoraj vseh nemških tovarnah (Dingolfing, München, Leipzig, Regensburg), tudi v Avstriji v Steyerju, kjer izdelujejo motorje, prav tako je zastala proizvodnja Minijev v Oxfordu.

Po drugi strani avtomobilska podjetja ustavljajo tudi prodajo avtomobilov v Rusiji. Do preklica je to že storil Volkswagen, že pred njim kot prvi Volvo pa Jaguar in Land Rover, General Motors, Daimler Truck. Ponovo je proizvodnjo zagnal Avtovaz v Toljatiju, ki je v lasti Renaulta, še pa je zaustavljena Renaultova tovarna v Moskvi.

Renaultova delnica je v zadnjih dneh izgubila precej vrednosti, saj velja za najbolj izpostavljeno evropsko avtomobilsko podjetje v Rusiji. Tam po podatkih Bloomberga ustvarijo 12 odstotkov vseh svojih prihodkov, njihovi nemški tekmeci le dva odstotka.

Različni avtomobilski proizvajalci so Ukrajini namenil denarna sredstva pomoči v zneskih do enega milijona evrov.