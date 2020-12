Nepremičninski posli kljub omejitvi potekajo naprej

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrim mesecem dni je mariborski univerzitetni klinični center dobil kadrovsko okrepitev iz tujine. Tuji zdravstveni delavec je prispel v štajersko prestolnico, kjer pa je ob epidemiološki krizi naletel še na svojevrstno stanovanjsko problematiko. Nepremičninski posredniki mu namreč po legalni poti niso mogli zagotoviti prostora za bivanje, saj je dejavnost nepremičninskega posredovanja že dva meseca omejena z vladnim odlokom; dovoljeno je zgolj delo na daljavo. Zgodba s tujim zdravstvenim delavcem ima srečen konec, ki obenem kaže, da se nepremičninski posli sklepajo kljub vladni omejitvi delovanja nepremičninskih posrednikov, kar potrjujejo še podatki finančne uprave.



Kako kljub omejitvam poteka poslovanje z nepremičninami in kako trenutne razmere vplivajo na kupce? Kakšen prilagoditve so uvedli nepremičninski posredniki ter kako so se gibale cene nepremičnin v letu 2020?