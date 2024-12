Nepričakovano odstopil Tavares, izvršni direktor Stellantisa

Galerija Carlos Tavares je Stellantis vodil od njegove ustanovitve leta 2021. FOTO: Ludovic Marin/Reuters

STA

Carlos Tavares, izvršni direktor četrtega največjega avtomobilskega koncerna Stellantis, je danes nepričakovano odstopil s svojega položaja. Upravni odbor podjetja je sprejel njegov odstop s takojšnjim učinkom. Vzrok za odločitev so razhajanja v viziji prihodnosti podjetja, je za javnost sporočil predstavnik upravnega odbora Henri de Castries. »V zadnjih tednih so se pojavili različni pogledi, zaradi katerih sta upravni odbor in izvršni direktor sprejela današnjo odločitev,« je v izjavi dejal predstavnik avtomobilskega giganta. Stellantis, ki združuje blagovne znamke, kot so Jeep, Fiat, Peugeot in Citroën, se v zadnjem času sooča z izzivi, med drugim z zmanjšano prodajo v Evropi in kopičenjem zalog v ZDA, kar je negativno vplivalo na finančne rezultate podjetja. Tavares, ki je Stellantis vodil od njegove ustanovitve leta 2021, je pomembno prispeval k združitvi francoskega Groupe PSA in italijansko-ameriškega Fiat Chrysler Automobiles, kar je privedlo do nastanka tega avtomobilskega velikana. Pred tem je od leta 2014 uspešno vodil Groupe PSA, kjer je dosegel preobrat v poslovanju podjetja, ki se je takrat soočalo z velikimi finančnimi težavami. Carlos Tavares je Stellantis vodil od njegove ustanovitve leta 2021. FOTO: Ludovic Marin/Reuters Čeprav bi se Tavaresova pogodba iztekla šele leta 2026, je že pred časom namignil, da pogodbe ne namerava podaljšati. Njegov odhod predstavlja konec pomembnega obdobja za Stellantis, ki je pod njegovim vodstvom uspešno navigiral zahtevno obdobje združevanja in prilagajanja na globalne trende v avtomobilski industriji. Upravni odbor Stellantisa še ni razkril imena njegovega naslednika, a je sporočil, da si bodo prizadevali za kontinuiteto in stabilnost v podjetju. V luči naraščajoče konkurence in prehoda na električno mobilnost bo izbira novega vodstva ključna za prihodnost koncerna.