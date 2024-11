Kitajski raste močno, evropski komaj kaj

Če gledamo svetovne podatke, prodaja električnih avtomobilov še nikoli ni bila tako visoko. A to je zaradi rastoče Kitajske, celo ZDA so se izboljšale, ne pa Evropa, ki bolj ali manj stagnira. Od tod prihajajo nove vesti o ustavitvi proizvodnje (Ford, Fiat), nepreklicno je konec tudi z Audijevo tovarno v Bruslju.

V globalnem pogledu je bil oktober za električne avtomobile dober. Po podatkih analitične družbe Rho Motion, kot poroča agencija Reuters, se je svetovna prodaja povsem električnih avtomobilov in priključnih hibridov prejšnji mesec dvignila za kar 35 odstotkov in dosegla 1,72 milijona vozil, a to predvsem zaradi močne rasti na Kitajskem, kjer se je povečala za več kot polovico in dosegla rekordno znamko 1,2 milijona. V ZDA (skupaj s Kanado) se je prodaja povečala za 11 odstotkov, na 160 tisoč, v Evropi pa je bila za odtenek večja kot v lanskem desetem mesecu (260 tisoč, +0,8 odstotka), a manjša kot septembra (–14 odstotkov). Slovenija na evropske številke nima velikega vpliva, pa vendarle omenimo, da je bilo prejšnji mesec pri nas po uradni statistiki panožnega združenja ACS prodanih 223 povsem električnih avtomobilov in 133 priključnih hibridov, prvih je bilo precej manj kot septembra (364) in manj kot lanskega oktobra (396); pri priključnih hibridih je številka za nekaj deset primerkov boljša.

Ob tem povejmo, da v najmočnejši evropski državi Nemčiji, ki s svojimi številkami najbolj vpliva na evropski rezultat, ni subvencij za električna vozila že vse od konca lanskega leta. V Sloveniji so zajetne (tudi druge olajšave), a je prodaja vseeno razmeroma skromna.

Rho Motion vendarle pričakuje, da bosta zadnja dva meseca leta v Evropi tradicionalno boljša, prav tako prihodnje leto, ko morajo proizvajalci doseči bistveno nižje povprečje izpusta COin bodo verjetno le ponudili po ceni bolj sprejemljive modele. Vsi analitiki pa ne menijo tako. Analitična družba S & P Global je še pred časom napovedala, da se bo tržni delež samo električnih avtomobilov prihodnje leto v Evropi strmo dvignil, s sedanjih 13 na 27 odstotkov, njihov predstavnikpa je ta teden na okrogli mizi avtomobilskega panožnega združenja Acea z naslovom Upad trga električnih vozil – mit ali resna kriza? povedal, da so zaradi slabšanja gospodarskih razmer napoved znižali na 21 odstotkov. Temu je ostro oporekala Julia Poliscanova iz okoljske organizacije Transport & Environment,rekoč, da so razmere trenutno res težavne, a da gre za obdobje prilagajanja. Kot je dejala, bo prihodnje leto na trg prišlo najmanj 12 električnih modelov z ugodno ceno, prav to je bil po njenih besedah razloga za majhno prodajo, znane pa so analize, da bi 60 odstotkov Evropejcev kupilo električni avtomobil, če bi bili ti cenejši.

Kar se bo zgodilo, se bo, toda trenutna dejstva so v Evropi neugodna. Skupina Stellantis naj bi po pisanju agencije Reuters, ki se sklicuje na sindikalne vire, po enomesečnem zaprtju tovarne Mirafiori v Torinu, kjer med drugim nastaja električni fiat 500, zaprtje še podaljšala. Po drugi strani je res, da se dobro prodaja cenejši električni citroën e-C3, ki ga izdelujejo na Slovaškem, oktobra je bil v Franciji najbolje prodajani električni avtomobil.

Evropski Ford bo v kölnski tovarni, preurejeni za električne avtomobile, delu zaposlenih skrajšal delovni čas, kar so za agencijo DPA utemeljili s tem, da je povpraševanje po še povsem novih električnih modelih ford explorer in ford capri bistveno manjše, kot so pričakovali, posebej v Nemčiji. V Kölnu sicer pri Fordu dela 4000 ljudi.

Audi pa je te dni objavil, da ni našel rešitve za svojo tovarno v Bruslju, bolj konkretno, da zanjo nima pravega kupca; v tovarni je 3000 zaposlenih, proizvajajo električni model Q8 e-tron in podizvedbo sportback. Prihodnje leto, ko se bo februarja ustavila proizvodnja tega neuspešnega luksuznega velikega športnega terenca, bodo tovarno zaprli.