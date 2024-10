Subvencije za električna vozila izkrivljajo trg

Na velikem avtomobilskem dogodku se pogosto pojavijo veliki odločevalci, ki ob predstavitvi avtomobilov ali na kaki okrogli mizi povedo, kar jim leži na duši. Zdaj je tega kar veliko.

Verjetno najbolj radikalno izjavo je podal direktor podjetja BMW Oliver Zipse. »Evropa se trenutno nagiba k pesimizmu, namesto optimizma je prisoten strah glede prihodnosti; regija potrebuje nov zakonodajni okvir, če naj ostane konkurenčna. Potreben je popravek v EU uzakonjene zahteve po popolnoma električnih avtomobilih od leta 2035, ta bi kot del širših ukrepov za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida evropskim avtomobilskim proizvajalcem omogočil tudi manjšo odvisnost od Kitajske pri baterijah. Subvencije za električne avtomobile izkrivljajo trg, so drage in nevzdržne,« je dejal Zipse in poudaril, da je za ohranitev uspešne smeri razogljičenja bistveno, da je znotraj okvira politike tehnična pot neodvisna.

Izvršni direktor družbe BMW Oliver Zipse je na posvetu med razstavo razlagal, da prepoved termičnega pogona leta 2035 ni dobra. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Na neki način drugače je govoril Carlos Tavares, šef koncerna Stellantis. »Pri reševanju vprašanja globalnega segrevanja želimo biti na dobri strani zgodovine. Priznam, da sem bil glede strategije Evropske unije za uvedbo električnih vozil zelo ciničen, saj menim, da je predraga in premalo učinkovita. Vendar sem s pritožbami na to temo končal. Prepričal sem se, da so električna vozila boljši avtomobili in prava rešitev za okolje,« so njegove besede povzeli pri Autocaru in dodali, da nasprotuje sproščanju zahteve po le električnih vozilih leta 2035.

Carlos Tavares, ki še vodi Stellantis, nasprotuje sprostitvi emisijskih standardov, ki začnejo veljati prihodnje leto. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Spet drugje je po poročanju agencije Reuters Tavares govoril o carinah za kitajske avtomobile, ki da so dobro komunikacijsko orodje, a imajo stranske učinke. Dejal je, da bodo Kitajci v Evropi gradili tovarne, že tako presežne zmogljivosti se bodo še povečale, proizvodnjo pa bodo zapirala lokalna, evropska podjetja. Kot medklic, ravno včeraj so v Fiatu (del Stellantisa) delavci začeli protestirati, ker vodstvo menda zaradi pomanjkanja naročil v nekaterih tovarnah v Italiji prekinja proizvodnjo. V petih letih naj bi se v evropski avtomobilski industriji zgodila konsolidacija, ekonomija obsega bo še bolj pomembna, kot je že danes. Sami bodo presojo lastnih znamk izvedli v dveh ali treh letih. A to bo verjetno že z novim šefom, saj se Tavares leta 2026 umika z vodilnega položaja v Stellantisu.

Da je proti carinam za kitajske avtomobile, je seveda izjavila tudi Stella Li, direktorica evropske podružnice kitajskega velikana BYD. »Odločamo se še, ali bomo prisojeno dodatno 17-odstotno carino nevtralizirali ali pa jo prenesli na kupca. Ne pričakujem, da bomo v Evropi lahko ponudili električni avtomobil s ceno pod 30 tisoč evrov. Izračun oziroma določitev carine ni poštena, politika bi se morala držati stran od carin, saj tako še zvišuje stroške proizvodnje in povečuje zmedo,« je dejala Stella Li za Reuters in dodala, da bo sicer v prihodnje BYD avtomobile za evropski trg izdeloval na Madžarskem in v Turčiji, tam bodo sestavljali tudi baterijske sklope, le celice zanje bodo pripeljali iz Kitajske.

Stella Li vodi evropski del kitajskega BYD in je seveda proti carinam za njihove avtomobile. FOTO: Elif Ozturk Anadolu/Reuters Connect

Medtem ko je večina evropskih proizvajalcev za letos že napovedala zmanjšanje dobička, Renault vztraja pri dokaj dobri napovedi, je pa njihov prvi mož Luca de Meo opozoril, da bi lahko zahteve za prihodnje leto – povprečni izpust CO 2 se mora zmanjšati na 95 g/km – negativno vplivale na njihov rezultat. Za Automotive News Europe je dodal, da so bile te zahteve določene leta 2018 na podlagi podatkov iz leta 2016 in »da ostane brez besed, ko sliši ljudi, ki znajo napovedovati za sedem let naprej, vse tja do odstotka prodaje električnih avtomobilov«. Le s temi je namreč mogoče hitro zmanjšati izpust CO 2 (do prihodnjega leta ga morajo znižati za 15 odstotkov), sicer bodo plačali kazen ali pa bodo emisijske odpustke kupili pri podjetjih, kot sta Tesla in BYD.

Medtem ko Tavares trdi, da EU ne sme sprostiti teh zahtev za prihodnje leto, de Meo, sicer tudi predsednik evropske panožne zveze Acea (Stellantis je iz nje pred časom izstopil), predlaga revizijo, kot razloge pa navaja, da je evropski avtomobilski trg še vedno za petino manjši kot pred virusno krizo, da so cene polprevodnikov, ki jih je zdaj sicer dovolj, še zmeraj visoke in da je cena elektrike po napadu Rusije na Ukrajino močno zrasla, kar je pomembno, ker je pri proizvodnji električnih avtomobilov potrebne več električne energije kot pri izdelavi avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje.