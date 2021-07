Netflix načrtuje ponudbo videoiger

Ponudnik spletnih pretočnih vsebin Netflix načrtuje vstop na trg videoiger, s čimer želi pridobiti nove naročnike. Za vodenje tega podviga je podjetje že najelo nekdanjega podpredsednika Facebooka in vodjo oddelka za mobilne igre pri družbi Electronic Arts Mika Verduja.



Netflix, ki na svoji platformi omogoča ogled televizijskih oddaj, filmov in dokumentarcev, naj bi svojim uporabnikom začel ponujati videoigre leta 2022.



Igre naj bi bile prikazane kot nova programska zvrst, podobno kot so to dokumentarni filmi. Za zdaj ne načrtujejo, da bi dostop do nove vsebine dodatno zaračunavali.



Netflix je Verduja imenoval za podpredsednika razvoja iger. Podjetje bo v prihodnjih mesecih ustanovilo svojo ekipo za razvoj iger, zato je na svoji spletni strani že začelo oglaševati delovna mesta, povezana z novim projektom.



Verdu je bil pred tem podpredsednik Facebooka. Sodeloval je tudi pri razvoju iger za pametne telefone pri založniku Electronic Arts.



Pri Netflixu že nekaj časa iščejo načine, kako pritegniti nove uporabnike, potem ko so v prvem četrtletju letos zaznali večji padec števila novih naročnikov. Aprila so sporočili, da so od januarja do marca letos dobili 3,9 milijona novih naročnikov, kar je precej manj kot v istem obdobju lani, ko so jih dobili 15,7 milijona.





