Nevarnosti sredi največje svetovne žitnice

Morebitni napad Rusije na Ukrajino bi zanesljivo prinesel nove sankcije proti tej državi, zelo verjetno tudi poskus močne blokade. A to bi opazno vplivalo ne samo na cene naftnih derivatov in plina, ki sta temelj gospodarske moči Rusije, ampak še na vrsto drugih gospodarsko pomembnih surovin in celo hrane. Pogledali s katerimi izdelki Rusija oskrbuje svetovne trge in kdo je od njih odvisen. Pa tudi Ukrajina je življenjskega pomena za kar nekaj držav.