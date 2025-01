Nevtraliziranje emisijskih tegob

Avtomobilska industrija mora letos precej znižati izpust ogljikovega dioksida iz prodanih avtomobilov, sicer bodo morali proizvajalci plačati visoke kazni. Znižanje je najhitreje mogoče doseči z večjo prodajo električnih avtomobilov, so pa tudi druge poti, bodisi z manjšo prodajo klasično gnanih vozil ali tudi s kupovanjem tako imenovanih emisijskih odpustkov pri proizvajalcih, ki z emisijami nimajo težav.

Znano je, da morajo po zahtevi Evropske unije letos avtomobilski proizvajalci na njenem območju bistveno znižati izpust ogljikovega dioksida, konkretno se mora povprečje znižati na 94 gramov na kilometer, še lani je po nekaterih ocenah povprečje v vseh prodanih avtomobilih dosegalo 114 gramov na kilometer. Zmanjšanje je seveda najhitreje mogoče doseči z večjo prodajo električnih avtomobilov, ki imajo v uporabi ničelne emisije, kar pa glede na zadnje neugodne prodajne trende ni vedno preprosto doseči. Po približni oceni bi se moral sedanji 12-odstotni delež prodaje električnih avtomobilov povečati na 21 odstotkov. Ob tem je treba povedati, da preseganje vrednosti pomeni denarne kazni, te bi po trditvah panožnega združenja Acea lahko šle pri nekaterih znamkah v milijardne zneske.

Proizvajalci računajo na nove, cenejše električne modele, s katerimi bi povečali prodajo in dosegli nižje emisije CO 2 , nekateri pa naj bi jih dosegli tudi tako, da bi emisijske odpuste kupovali pri proizvajalcih, ki z emisijami nimajo težav. To pomeni pri tistih, ki prodajajo le električne avtomobile. Podjetja z nižjo prodajo električnih vozil se tako z njimi v tem smislu lahko »združijo« (angl. pooling) oziroma od njih kupijo emisijske dobropise in tako znižajo svoje skupno povprečje. Ta poteza bi jim lahko prihranila kazni. Agencija Reuters je poročala, da naj bi si Stellantis, Toyota, Ford, Mazda in Subaru pomagali v tovrstnem odkupovanju odpustkov pri Tesli, podobno naj bi jih Polestar, Smart in Volvo prodajali Mercedesu. Ti dve »skupini« naj bi bili še odprti za druge možne kandidate. Pri tem agencija navaja, da je že v lanskih devetih mesecih za Teslo prodaja ogljičnih dobropisov predstavljala skoraj tri odstotke skupnega prihodka, ki je znašal 72 milijard dolarjev.

Vsi pa ne menijo, da je to najboljši način reševanja tega problema. Do tega kratkoročnega reševanja so kritični pri Renaultu, češ da to slabi industrijo, in namesto tega EU pozivajo, naj ublaži emisijske predpise. Menijo, da so brez jasnega stališča evropske komisije proizvajalci prisiljeni sprejemati neproduktivne odločitve, kot so nakupi kreditov pri konkurentih in morebitno zmanjšanje proizvodnje, ter da vse to vodi v slabitev evropske avtomobilske industrije.