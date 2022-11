Ni čudežnega stikala za čisto energijo

V nadaljevanju preberite:

Mediji so poročali, da naj bi več večjih podjetij zapustilo Glasgowsko finančno zavezništvo za net-zero (GFANZ), organizacija pa naj bi se pripravljala na preoblikovanje pravil, s čimer bi preprečila nadaljnje odhode. Le nekaj dni zatem je njegov predsednik Mark Carney presenetil z izjavo, da članstvo v zavezništvu ni obveza, ampak spodbuda pri sodelovanju v kampanji Race to Zero pod okriljem Združenih narodov, ki si prizadeva zmanjšati emisije toplogrednih izpustov.