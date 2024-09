Nižje obresti so ugodne za naložbe v delnice

V nadaljevanju preberite:

Zaradi pričakovanega nadaljevanja politike zniževanja obrestnih mer centralnih bank, nadpovprečnih rezultatov poslovanja podjetij in odsotnosti večjih tveganj menimo, da bo apetit vlagateljev po tveganjih ostal visok, kar ohranja delniške naložbe kot najbolj zaželen naložbeni razred. Čeprav se zdi, da so trenutna vrednotenja delniških trgov nadpovprečna, so glede na sestavo kriterijskih indeksov in pričakovano rast poslovanja največjih podjetij blizu zgodovinskega povprečja.

Severna Amerika ostaja najbolj privlačna regija. Z nižjimi obrestnimi merami bo okrevala zasebna potrošnja, pričakovane rasti rezultatov poslovanja iz podjetij za leti 2024 in 2025 ostaja nad ravnmi podjetij iz drugih regij. Poleg tega so ameriška podjetja z naskokom v prednosti pri implementaciji umetne inteligence, kar bo eden ključnih generatorjev rasti v prihodnjih poslovnih letih.