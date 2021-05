NLB, OTP in Erste tresejo regijski bančni trg

V nadaljevanju preberite:

V jugovzhodni Evropi in tudi v Sloveniji bi se v prihodnosti spet lahko zgodile večje spremembe na bančnem trgu. Pri prevzemih so najbolj aktivne madžarska OTP, avstrijska Erste in slovenska NLB. Prvi dve bi se lahko prek prevzemov Nove KBM in Sberbank okrepili tudi v Sloveniji. NLB medtem čaka integracija Komercijalne banke v skupino, pogledujejo pa proti Albaniji in tudi na Hrvaško. Kakšno so namere posameznih bank in kaj se dogaja na regijskem bančnem trgu?