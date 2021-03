NLB objavila prevzem Komercijalne banke

NLB je v Republiki Srbiji, skladno z veljavno zakonodajo Republike Srbije, objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Komercijalne banke.



NLB lastnikom navadnih delnic ponuja 3.315,47 srbskega dinarja za delnico (28,19 evra), prednostnim delničarjem pa ponuja 934,72 srbskega dinarja za delnico (7,95 evra). Ponudba delničarjem bo trajala 30 dni.



Največja slovenska banka je decembra dobila dovoljenje regulatorjev in od države Srbije odkupila 83,23-odstotni delež navadnih delnic srbske banke. NLB je za ta delež odštela 394,7 milijona evrov.



S prevzemno ponudbo bo poskušala pridobiti še preostalih 16,77 odstotka navadnih delnic in vse prednostne delnice banke. V lasti drugih delničarjev je še 2.820.270 navadnih delnic in 373.510 prednostnih delnic. Če bodo ponudbo sprejeli vsi delničarji, bo tako za prevzem preostalih delnic NLB plačala 82,5 milijona evrov, skupaj pa bo za prevzem tretje največje banke v Srbiji odštela 477,2 milijona evrov.



Drugi lastniki so razpršeni, 2,4 odstotka delnic je na fiduciarnem lastništvu pri OTP banki, 1,9 odstotka pa je v lastništvu Jugobanke v stečaju.



V skladu s srbsko zakonodajo in sklenjeno pogodbo o nakupu deleža NLB sicer ni bila zavezana podati prevzemne ponudbe. Če bo NLB uspelo povečati lastništvo na več kot 90 odstotkov, namerava NLB izplačati preostale male delničarje.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: