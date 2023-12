Nomago načrtuje rast poslovanja

Skupina Nomago bo po novi strategiji število prevoženih kilometrov povečala s trenutnih 35 milijonov na 45 milijonov v letu 2027, kar je skoraj 30-odstotna rast. »K temu bosta pomembno prispevala predvsem rast obsega poslovanja na področju občasnih prevozov in začetek izvajanja medkrajevnih prevozov v skladu z novim koncesijskim obdobjem, ki potnikom prinaša večjo frekvenco prevozov in dodatne linije,« so sporočili iz avtobusnega prevoznika.

»Z razvojem novih storitev mobilnosti, transformacijo avtobusnih postaj v multimodalna središča, vpeljavo umetne inteligence v delovne procese in integracijo različnih oblik mobilnosti v eno rešitev bomo vzpostavili prvi polno delujoči sistem Mass (Mobility as a Service) v regiji, ki bo potnikom omogočil 'one-stop shop' za vse oblike mobilnosti. S tem bomo izboljšali uporabniško izkušnjo potnikov, hkrati pa zmanjšali pritisk na infrastrukturo, povečali pretočnost prometa in znižali ogljični odtis,« napoveduje Miha Tavčar, glavni izvršni direktor Nomaga.

Skupina Nomago bo po prvih ocenah letos ustvarila 125 milijonov evrov poslovnih prihodkov in več kot 18 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). V prihodnjih štirih letih se bodo prihodki skupine zvišali na 190 milijonov evrov, EBITDA pa se bo več kot podvojil na 37 milijonov evrov. Pri tem pa v načrtih niso upoštevani morebitni nadaljnji prevzemi v regiji in pozitivni učinki zaradi strateškega partnerstva s Slovenskimi železnicami (SŽ).

»Naš obseg poslovanja na tujih trgih se iz leta v leto povečuje, saj bomo na Hrvaškem in v Italiji letos ustvarili že 23,5 milijona evrov prihodkov, v prihodnjih štirih letih pa želimo obseg poslovanja na tujih trgih povečati za še dodatnih 40 odstotkov,« dodaja izvršni direktor za operativo in komercialo Aleš Mesec, ki izpostavlja tudi načrtovano širitev poslovanja na avstrijski trg.

Prihodnje leto načrtujejo prihodke turistične dejavnosti z novimi produkti, kot so lastni izleti in storitve upravljanja turističnih destinacij, povečati za tretjino. »Po uspešni širitvi poslovanja na Hrvaško se želimo na tem trgu še dodatno okrepiti, poslovanje pa razširiti tudi na perspektivni italijanski trg,« pravi izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago Marjan Beltram, ki napoveduje tudi nadaljnjo širitev mikromobilnosti v Italijo in Avstrijo ter razvoj platforme Nomago Bikes kot del mestne mobilnosti. »Z Nomago Bikes smo danes že v 17 občinah, v katerih si lahko uporabniki na 150 postajah sposodijo 700 koles, do leta 2027 pa želimo potrojiti našo mrežo, število koles povečati na 2000 in število postaj na 400,« še pravi Beltram.