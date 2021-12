Nova Gorica bi stanovanjski fond večala z ukrepom pomoči za starejše

V nadaljevanju preberite:

Oglasi za prodajo stanovanj v Novi Gorici so kratkotrajni. Tako kot drugod po državi je tudi v Novi Gorici veliko povpraševanje po nepremičninah, občinski stanovanjski sklad pa stežka kupi potrebna stanovanja. »Iščemo inovativne pristope, kako priti do stanovanj. Eden od teh je rentni odkup,« razlagajo na občini Nova Gorica, kjer uvajajo nov postopek kupovanja stanovanj, ki je hkrati tudi ukrep pomoči starejšim od 65 let.

Kako poteka rentni odkup stanovanj in kaj imajo od tega starejši občani? Kdaj bo novogoriški stanovanjski sklad odkupil prva stanovanja in kako se je takšen projekt obnesel v Ljubljani? Koliko denarja bo občina namenila za odkup stanovanj?