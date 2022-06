Novartis v združevanje enot, tudi v Sloveniji

Novartis, v njegovi sestavi deluje slovenski Lek, v okviru prestrukturiranja združuje onkološke in farmacevtske dejavnosti v en oddelek, tudi v Sloveniji, so na vprašanje Dela odgovorili v Novartisu. »To bo omogočilo zmanjšanje podvajanja poslovnih struktur v vsaki državi ter hkrati združitev Novartisovih tehničnih operacij in Uporabniških & tehnoloških rešitev v novo enoto Operacije. Hkrati se vzpostavlja nova enota Strategija in rast,« so o še dodali. Predsednik uprave Novartisa Vas Narasimhan je pred kratkim v elektronskem sporočilu zaposlenim pojasnil novo strukturo podjetja.

Blažili bodo posledice

»Pri izvajanju teh sprememb v celotni organizaciji podjetje dobro napreduje in je že dokončalo imenovanja večine vodstvenih ekip na globalni ravni. V naslednji fazi implementacije se bo podjetje osredotočilo na vpeljavo nove organiziranosti na sedežu v Švici, pa tudi na ravni držav po svetu, tudi v Sloveniji. Cilj je oblikovati in vpeljati spremembe v naslednjih nekaj mesecih, pri čemer smo zavezani temu, da ob tem ne bomo ogrozili svoje sposobnosti delati v dobro naših strank in bolnikov. Zavedamo se vpliva, ki ga bodo imele spremembe na naše zaposlene, in bomo zagotovili, da bomo izpolnili vse zahteve za posvetovanje z zaposlenimi prek socialnih partnerjev, kjer je to potrebno, ter zagotovili podporo vsem tistim, ki jo bodo potrebovali,« še pravijo v Leku.

Lek je v sistemu Novartis specialist za proizvodnjo, med projekti, ki so jih pridobili lani, je bila proizvodnja cepiva proti koronavirusu, za ta projekt so dobili podporo vlade.

Novartis ima trenutno 108.000 zaposlenih, po reorganizacijo pa jih bodo imeli okrog 100.000.

Lek prodal lokacijo v Prevaljah

Lek je nameraval v Prevaljah širiti proizvodnjo, zato so sezidali novo stavbo. Po dogovoru z Lekom ob prodaji novogradnje v Prevaljah – ta ni zaživela, ker proizvodnjo antibiotikov selijo v Avstrijo – bo Tab prevzel okoli sto Lekovih sodelavcev, a ker bo zagon litij-ionskih baterij prišel z zamudo, bodo delo do takrat dobili v Tabovi proizvodnji v Črni na Koroškem in v Žerjavu.