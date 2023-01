Novembra industrijska proizvodnja na višjih obratih

Slovenska industrija je novembra v celoti delovala na nekoliko višjih obratih kot mesec prej. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 0,7 odstotka višja kot oktobra. Na mesečni ravni se je zvišala v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotka) ter preskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 18,1 odstotka), v rudarstvu pa se je znižala za pet odstotkov, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs).

Na letni ravni so številke nekoliko drugačne, saj se je skupna vrednost proizvodnje znižala, in to za 3,6 odstotka. Podrobnejša analiza pokaže, da gre to na račun bistveno nižje proizvodnje v rudarstvu (za 24,7 odstotka), predvsem pa v preskrbi z električno energijo, plinom in paro (za kar 40,3 odstotka), na drugi strani pa je bila v predelovalni industriji rahlo višja (za 0,3 odstotka). Pri predelovalni industriji pozitivno izstopajo visokotehnološki izdelki, kjer se je vrednost proizvodnje v primerjavi z lanskim novembrom zvišala za desetino, medtem ko se je pri manj zahtevnih izdelkih znižala.

Pri prodaji se je skupni prihodek v industriji na mesečni ravni nominalno povečal za 4,9 odstotka, na letni pa za dobrih 11 odstotkov. Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 1,3 odstotka višja kot mesec prej in za kar četrtino višja kot v novembru 2021.