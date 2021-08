Novi koncept bivanja v prestolnici

V nadaljevanju preberite:

Na območju nekdanjega Kolizeja v Ljubljani, na prestižni lokaciji med starim mestnim jedrom in zelenimi obronki parka Tivoli, od lanske pomladi raste kompleks Palais&Villa Schellenburg, ki bo po zagotovilih investitorjev ponujal novo udobje bivanja v stanovanjskem delu in nadstandardne pogoje za delo v poslovnem delu.



»Groba gradbena dela v Villi so se zaključila, trenutno se izvajajo obrtniška dela. Prevzem stanovanj v Villi bo tako možen julija 2022. V kompleksu Palais pa bodo groba gradbena dela predvidoma zaključena do konca letošnjega leta. Prevzem stanovanj bo možen julija 2023,« je pojasnil Matej Sodin, direktor podjetja Tivoli, ki je del del avstrijsko-slovenske skupine Reitenburg.