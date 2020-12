NPU zanima revizija poslov Berločnikove uprave

Tomaž Berločnik Foto Roman Šipić

Ljubljana – Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega (NPU) urada so v petek od Petrola zahtevali uradno poročilo posebne revizije BDO, ki je pod drobnogled vzela posle nekdanje uprave pod vodstvom, smo izvedeli neuradno.»Potrdimo vam lahko le, da NPU v tem primeru preverja, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,« so nam potrdili na policiji, več informacij nam zaradi varovanja postopka niso hoteli posredovati. V Petrolu zadeve ne komentirajo.BDO revizija je oktobra končala posebno revizijo 30 poslov nekdanje uprave, v kateri sta sedela še. Revizijo so na lanski izredni skupščini zahtevali delničarji družbe, ki se bodo z ugotovitvami seznanili v ponedeljek. Revizorji so pri pregledu poslov ugotovili kar nekaj nepravilnosti, ki bi lahko bile ne le podlaga za odškodninsko, ampak celo kazensko odgovornost. Nekdanji upravi med drugim očitajo kršitev statuta družbe glede obveznega soglasja nadzornikov in prenizko stopnjo skrbnosti pri vlaganjih v naložbe in pri ocenjevanju njihovega donosa.Med drugim so ugotovili domnevno oškodovanje družbe zaradi preplačila pri Petrolovem nakupu in dokapitalizaciji podjetja mBills. Možnost preplačila kupnine so revizorji izpostavili tudi pri nakupu poslovnega deleža v družbi Zagorski metalac, pri ustanovitvi Petrola Beograd pa so opozorili na precenjenost ekonomske upravičenosti projekta in napačne odločitve.Nezadostno skrbnost revizija nekdanjemu vodstvu očita tudi v primeru vetrne elektrarne Glunča in pri projektu gradnje male hidroelektrarne Petrol Hidroenergija v Bosni in Hercegovini. Prav za navedene posle in še za nakup deleža v Atetu, Abcitu, BS Malta in BS Vjenac naj bi delničarji na izredni skupščini odločali o imenovanju posebnega pooblaščenca za vložitev odškodninskih tožb.