Obdavčitev plač žrtev predvolilnega boja

Poslanci bodo jutri glasovali o spremembah dohodnine, ki predvideva ponovno redno letno usklajevanje dohodninske lestvice in zvišanje splošne davčne olajšave. Sodeč po burni razpravi je izid glasovanja negotov. Mi pa smo pogledali kaj je res in kje so interpretacije posledic napačne. Pa tudi vse bo prejel nižjo plačo, če spremembe ne bodo izglasovane.