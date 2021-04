Obeta se posebna pomoč gostinstvu in turizmu

Simon Zajc je napovedal odpravo zgornje meje za najbolj prizadete. FOTO: Jože Suhadolnik

Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki zaradi omejitvenih ukrepov že več mesecev ne more poslovati. Državni sekretarizpostavlja enkratno pomoč za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa, sicer pa bi lahko vlada po njegovih besedah o odprtju teras in vrtov odločala ta teden.V novem interventnem zakonu bo po predlogu zapisana enkratna pomoč za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih s področja gostinstva in turizma, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot 10 odstotkov. Nadomestilo naj bi bilo določeno pri 10 odstotkih tega padca.Dodatno na ministrstvu predlagajo subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenih, je danes novinarjem povedal Zajc.Pomagati želijo tudi organizatorjem dogodkov. »Država bo poskrbela, da bodo lahko začeli s pripravo na dogodke v drugi polovici leta,« je povedal. Če se bo slučajno zgodilo, da bo takrat treba sprejemati omejitvene ukrepe, pa jim bo država povrnila 80 odstotkov do takrat nastalih stroškov, je dodal.Glede turističnih bonov je povedal, da jih bo mogoče koristiti tudi pri tistih, ki so v vmesnem času zaprli dejavnost ali pa jo na novo odprli. Pomembno bo le, da bodo za opravljanje dejavnosti registrirani na dan, ko se bo bon unovčil, je pojasnil. »Širitve koriščenja turističnih bonov na druge dejavnosti pa ne bo,« je poudaril.V novem interventnem zakonu bo zapisanih tudi nekaj ukrepov za vse gospodarske panoge. V drugo polovico leta se bo denimo podaljšal ukrep mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, pri čemer se bo za tiste, ki so utrpeli večjo škodo, izplačani znesek zvišal na 1250 evrov oz. 1500 evrov. Trenutno je mesečni temeljni dohodek za vse upravičence določen v višini 1100 evrov.V drugo polovico leta naj bi se podaljšalo tudi delno kritje fiksnih stroškov, ki je na voljo tako samozaposlenim kot pravnim osebam. Ob tem je Zajc napovedal odpravo zgornje meje za najbolj prizadete.Zajc upa, da bo vlada te ukrepe v čim večji vgradila v nov interventni zakon, ki naj bi ga v DZ poslala še ta mesec. O odprtju teras in vrtov gostinskih lokalov bi sicer utegnila odločati že ta teden, če bo ugotovila, da država izpolnjuje pogoje za prehod v oranžno fazo. Ko pridemo v rumeno fazo, pa se bodo lahko odprli tudi nastanitveni obrati, je dodal.