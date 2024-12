Obrtnik in podjetnik leta 2024 sta Klemen Avguštin in Janez Škrabec

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2024 razglasila Klemna Avguština iz Pečarstva Avguštin, podjetnik leta 2024 pa je postal ustanovitelj in direktor družbe Riko Janez Škrabec. Naziv najstarejšega obrtnika leta so podelili 85-letnemu strojnemu tehniku Petru Slatnarju.

V Sloveniji je več kot 140.000 malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva, saj skupaj zaposlujejo okoli 70 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarijo 65 odstotkov vseh prihodkov podjetij, je na današnjem dogodku na Brdu pri Kranju poudaril predsednik OZS Blaž Cvar.

Pred gospodarstvom so po njegovih besedah številni izzivi. Med drugim je izpostavil ohlajanje nemškega gospodarstva, ki ga po njegovih besedah že občutijo tudi slovenski obrtniki in podjetniki. Prav bi bilo, da z ukrepi pomaga tudi država, je dejal. »Če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo namreč dobro vsem v Sloveniji," je poudaril.

Pomen obrtnikov in podjetnikov za razvoj Slovenije je izpostavil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. »Vaše delo je veliko več kot le poslovna dejavnost. Odgovorni ste za lastno prihodnost, za prihodnost vaših družin, predvsem pa za prihodnost družin vaših zaposlenih. Zato moramo biti ponosni na vsakega uspešnega obrtnika in podjetnika,« je pozval.