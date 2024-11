Stoletnica zadnjih deset let v življenjski formi

Odbojkarska zveza Slovenije v veliki dvorani ljubljanskega Grand hotela Union s slovesno prireditvijo obeležuje 100-letnico igranja odbojke v Sloveniji. Začetki slovenske odbojke sicer segajo v leto 1924, ko so jo prvič organizirano vadili v telovadnici Sokol Maribor - Matica. Po podatkih krovne zveze so odbojko v Slovenijo v začetku 20. let prejšnjega stoletja prinesli češki sokoli. V Evropi so sicer odbojko malce pred tem predstavili ameriški vojaki med prvo svetovno vojno. Najprej so jo igrali v Franciji in Italiji, a se je kmalu razširila in postala nadvse priljubljena predvsem na Češkoslovaškem, Poljskem in v Sovjetski zvezi.

V takratno Jugoslavijo so jo prinesli Francozi, in sicer leta 1918. Vse do takrat so v Sloveniji odbojko igrali le v sokolskih organizacijah, šele po drugi svetovni vojni in ravno po zaslugi sokolskih društev se je na slovenskem ozemlju odbojka začela hitro tekmovalno razvijati in širiti po večjih mestih v državi. Navdušenci so prvo zvezo za odbojko ustanovili v okviru Zveze za športne igre leta 1948, nato je sledila ustanovitev Odbojkarske zveze Jugoslavije leto kasneje, leta 1950 pa je prvič nastala Odbojkarska zveza Slovenije. V tistem obdobju so ustanovili tudi prve samostojne odbojkarske klube po vsej Sloveniji.

Metod Ropret je praznično razpoložen glede prihodnosti odbojkarskega športa v Sloveniji. FOTO: Mavric Pivk

V času samostojne države od leta 1991 se nadaljuje razvoj odbojke na Slovenskem, ta pa se odraža tudi v mednarodnih uspehih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric. V Sloveniji je danes registriranih skoraj 100 klubov dvoranske odbojke, samo v zadnjih letih je to število naraslo za okoli 10 odstotkov, in več kot 20 klubov odbojke na mivki. Skupaj pa je po podatkih zveze registriranih več kot 7000 odbojkarjev in odbojkaric, od tega 95 odstotkov v dvoranski obliki.

Žlahtni vzorniki

Kot pravi predsednik OZS Metod Ropret, je v odbojki pomemben izziv dandanes zagotoviti dovolj kadrov in dvoran. »V tem trenutku ni več problem, kako priti do otrok, da bi napolnili vadbene skupine. V preteklosti smo se tudi s tem soočali. Danes je večja težava, kako zagotoviti dovolj kadrov in vadbenih kapacitet v posameznih okoljih,« je dejal. Veliko zanimanje med mladimi je za Ropreta največji doprinos sedanje reprezentančne generacije igralcev v slovenski odbojki. Po štirih kolajnah na evropskih prvenstvih (tri srebrne in eno bronasto) ter četrtem mestu na svetovnem prvenstvu leta 2022 je moška reprezentanca letos izpolnila še dolgoletne želje in se prvič uvrstila na olimpijski turnir v Parizu.

Verjamem, da bomo v prihodnje uspešni z moško in tudi žensko reprezentanco. Metod Ropret

Slovenija se z moško ekipo sicer v zadnjih letih redno uvršča med najboljše, prvi večji uspeh pa je moška reprezentanca dosegla leta 2015 v Bolgariji in Italiji, ko je na evropskem prvenstvu osvojila prvo odličje z velikih tekmovanj (srebro). Slovenski odbojkarji so bili od takrat še dvakrat evropski podprvaki (2019, 2021), EP 2023 v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu pa so končali na tretjem mestu. Dvakrat so zaigrali tudi na SP, leta 2022, ko je prvenstvo Slovenija gostila skupaj s Poljsko, so prišli do polfinala in na koncu zasedli četrto mesto.

Preboj deklet

V letošnjem letu ob slovesu 100-letnice OZS je slovenska moška reprezentanca igrala v elitni ligi narodov. Redni del lige je končala na prvem mestu z 11 zmagami na 12 tekmah in si po zaslugi teh zagotovila vstopnico za premierni nastop na olimpijskih igrah. Na svojem prvem nastopu na OI so v skupinskem delu navduševali in se po treh zmagah prebili v izločilne boje. A v četrtfinalu je bila premočna Poljska, Slovenija pa je igre kot najmanjša država v zgodovini olimpijskih odbojkarskih turnirjev sklenila na petem mestu.

Ob v zadnjem obdobju vse bolj na mednarodni veljavi dobiva tudi ženska reprezentanca. »Rezultat odbojkarskega preboja v zadnjem desetletju je zagotovo tudi izjemno perspektivna generacija deklet, starih od 16 do 23 let, z izjemnimi zmožnostmi. Verjamem, da bodo ta dekleta ujela korak z moško reprezentanco in bomo tako v prihodnje deležni uspehov na obeh področjih,« je ocenil Ropret. Tako bo Slovenija v prihodnjem letu prvič v zgodovini na SP zastopana tako s člansko žensko kot tudi moško reprezentanco.