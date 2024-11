V velikih družbah bo obvezno imenovati več nadzornic in direktoric

V nadaljevanju preberite:

Delež žensk v upravah in nadzornih svetih velikih borznih družb ne bo več v celoti prepuščen lastnikom družb. Pravkar sprejeta novela zakona o gospodarskih družbah jim namreč nalaga, da mora do konca junija leta 2026 delež manj zastopanega spola, kar so večinoma ženske, v nadzornem svetu doseči najmanj 40 odstotkov ali 33 odstotkov skupaj v organih vodenja in nadzora. Te deleže bodo morale do konca junija leta 2028 doseči tudi velike družbe v večinski državni ali lokalni lasti.