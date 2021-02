Obvezno testiranje strank razburilo obrtnike

Nujno testiranje

Večina velikih trgovcev še vedno ne bo smela odpreti vrat, saj prasegajo dovoljeno površino. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Grenko zadovoljstvo

Odprt vpis na fakultete

Vlada je na sinočnji seji dala soglasje k razpisu za vpis na visokošolske zavode za študijsko leto 2021/2022. Predstavniki univerz so na četrtkovem srečanju s premierom Janezom Janšo in predstavniki gospodarstva pozvali, naj vlada čim prej poda soglasje k vpisnim mestom na visokošolske zavode, nato pa si lahko vzamejo tudi dovolj časa, da opravijo temeljit strateški razmislek o tem, katera študijska vpisna mesta potrebujemo.

Zaradi izboljševanja epidemiološke slike bodo lahko z današnjim dnem vrata spet odprle nekatere dejavnosti, ki so bile do zdaj zaprte. Obrtniki in trgovci dodatno sproščanje podpirajo, na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pa so na nogah, ker odlok za nekatere storitve predvideva tudi testiranje potrošnikov, ne le izvajalcev, kot je bilo najprej predvideno.Z odlokom vlade lahko z današnjim dnem spet začnejo po vsej državi poslovati trgovine, manjše od 400 kvadratnih metrov, ne glede na vrsto blaga. Poleg tega se omogoča obratovanje servisnih delavnic s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, storitve nepremičninskega posredovanja in storitve higienske nege, kot so kozmetična dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa. Prav tako je mogoče izvajanje individualne storitve poslovnega in strokovnega izobraževanja, kot so inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice, vrata pa lahko odprejo tudi saloni za nego živali.A sproščanje prinaša tudi nove omejitve. Tako se bodo morali ponudniki omenjenih storitev enkrat na teden testirati na okužbo s koronavirusom s hitrim testom ali testom PCR. Tega bodo morali po novem od torka opraviti tudi vsi trgovci, torej tudi tisti v živilskih trgovinah in drogerijah, ki do zdaj tega za svoje delo niso potrebovali, in tudi branjevke. Za storitve nepremičninskega posredovanja, za obisk kozmetičnega salona ali masaže, za izobraževanje in obisk salona za nego živali, pa bodo morali negativen test, ki ni starejši od 24 ur, predložiti tudi potrošniki oziroma stranke.Gospodarski ministersi je včeraj zaželel, da bi gospodarstveniki takšno iniciativo sprejeli pozitivno, saj je po njegovih besedah treba biti odgovoren do zdravja in previdno pripeljati trenutne razmere do tega, da bomo vsi skupaj lahko spet končno normalno zaživeli. »Če ne bomo odgovorni, se stvari lahko spet hitro obrnejo na slabše,« je opozoril minister.V OZS odprtje storitvenih dejavnosti in specializiranih trgovin podpirajo, vendar so testiranju strank v posameznih dejavnostih nasprotovali še pred sprejetjem odloka. »O tem na četrtkovem sestanku z vlado ni bilo govora, sicer bi temu predlogu že včeraj nasprotovali,« se je odzval predsednik zbornice. Na OZS pravijo, da člane skrbi, kako bodo pred torkom zagotovili zdravstveno osebje, ki bo izvedlo testiranja. »Kot vemo, se istočasno testirajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Drugi pomislek članov pa je, da so hitri testi nezanesljivi in jih skrbi, da bodo v primeru lažnih pozitivnih rezultatov testiranj morali zaradi tega dejavnost začasno zapreti,« dodajajo.»Izvajalci morajo zagotoviti testiranje. Verjamem, da bodo obrtniki in trgovci upoštevali preventivne ukrepe,« je na te pomisleke odgovorila državna sekretarka. Finančno breme testiranja bo sicer pokrila država.Na OZS pa upajo, da odpiranje dejavnosti ne bo zgolj začasno, saj si člani bolj kot ukrepe pomoči želijo delati. Prav tako si želijo, da bo testiranje zaposlenih zgolj začasen ukrep.Predsednica Trgovinske zbornice Slovenijepravi, da podpirajo odpiranje trgovin do 400 kvadratnih metrov, saj v tem vidijo korak k dolgoročni normalizaciji razmer, vendar pa pravijo: »V TZS smo glede na ugodnejšo epidemiološko sliko pričakovali več.« Opozarja, da omejitev na 400 kvadratnih metrov pomeni, da vsi veliki trgovci ostajajo zaprti. Od marca lani je to že sedmi mesec zaprtja te dejavnosti, dodaja.