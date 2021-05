Oče srbskega Delta holdinga se po 30 letih umika

V nadaljevanju preberite:

Miroslav Mišković, eden izmed najbogatejših Srbov, vodenje svojega 30 let starega podjetja prepušča precej mlajši ženski, ki ji popolnoma zaupa. Kam se bo umaknil človek, ki je obogatel ob začetku tranzicije, ki je po lastnih besedah po krivem od znotraj videl zapor in se ga je vzdevek tajkun tako zelo oprijel, da je svojo avtobiografijo naslovil Jaz, tajkun? Kaj, razen dobrega prijateljstva z Zoranom Jankovićem in najbolj imenitnega hotela v Ljubljani, Miškovića še povezuje s Slovenijo?