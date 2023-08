Odškodninska odgovornost nadzornikov je postala oprijemljiva

V nadaljevanju preberite še:

Nedavna pravnomočna sodba o odškodninski odgovornosti nekdanjih nadzornikov Luke Koper je prvi večji tak primer v Sloveniji in prvi v državni družbi, saj je sodišče to doslej ugotovilo le v enem manjšem zasebnem podjetju. Odškodninska odgovornost, ki je doslej veljala le na papirju, je tako postala oprijemljiva. To pa v novo luč postavlja tudi položaj drugih članov nadzornih svetov, še posebej tam, kjer so bili imenovani po političnih, in ne strokovnih merilih.