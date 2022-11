Bobinac kljub nezadovoljstvu v SD in Levici med nadzornike SDH

Čeprav so bili tako poslanci SD kot Levice nezadovoljni s tremi predlaganimi kandidati za nadzornike SDH, so ti dobili zadostno podporo v državnem zboru. Franjo Bobinac in Suzana Bolčič Agostini sta tako postala člana nadzornega sveta holdinga, Miro Medvešek pa bo to funkcijo prevzel 14. decembra, ko se mandat izteče Janezu Vipotniku.

Na izredni seji je namreč imenovanje omenjenih kandidatov podprlo 42 poslancev, 20 jih je bilo proti, ostali niso glasovali. Kot je znano, je med predlaganimi imeni prah dvigovalo predvsem ime Franja Bobinca, dolgoletnega šefa Gorenja. Ta je namreč v upravi Gorenja kar v dveh obdobjih sedel skupaj s sedanjim predsednikom uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žigo Debeljakom, ki ga je v službo vzel tudi po njegovem odhodu iz Mercatorja, zaradi česar nanj že letijo očitki o konfliktu interesov. V koalicijskih strankah SD in Levica pa so, kot smo poročali, zadržke izražali tudi glede Mira Medveška, soustanovitelja borzno-posredniške družbe Medvešek-Pušnik.

Finančni minister Klemen Boštjančič je poslancem povedal, da se je na razpis za nadzornike SDH prijavilo 32 kandidatov, od katerih je bilo v najožji krog uvrščenih osem, ki so izpolnjevali pogoje. Med njimi je izbral omenjena tri imena. »Vsi so podali izjave, da pri njih ne obstaja nasprotje interesov in da se bodo temu izogibali,« je dodal.

Pripombe poslancev

Poslanec Soniboj Knežak (SD) je dejal, da bi pričakovali, da bo vlada temeljito utemeljila svoj predlog, česar po njegovih besedah ni storila: »Državni zbor je postabljen pred dejstvo, ko se od njega pričakuje bianco podpora, četudi pri izbiri ni sodeloval. O kandidatih vemo premalo, da bi lahko prevzeli odgovornost zanje.« SD kljub temu ni nasprotoval predlogu.

Tudi v Levici imen niso podprli. Matej Vatovec (Levica) je pojasnil, da vladni predlog ne prinaša zagotovila, da bo SDH dosegal upravljavske cilje, ki jih zagovarjajo. »Eno od teh treh imen je imelo pomembno vlogo pri hiranju slovenskega proizvajalca elektronike – govorim po Gorenju in posledični privatizaciji te družbe,« je bil kritičen.