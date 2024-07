Odziv kapitalskih trgov na dogajanje v Franciji

Francoska politika je bila junija v ospredju svetovne investitorske pozornosti. Nacionalni zbor je zmagal, politika francoskega predsednika Macrona pa je bila močno poražena v prvem krogu predčasnih parlamentarnih volitev. To jasno nakazuje na izrazito povečano priljubljenost in moč desno usmerjene politične stranke. Več o vplivih teh francoskih političnih premikov na francoski ter tudi evropski kapitalski trg v nadaljevanju.

Politično dogajanje v Franciji

Na evropskih volitvah je politična stranka Nacionalni zbor odločno porazila politično stranko francoskega predsednika Emmanuela Macrona, imenovano Preporod. Nacionalni zbor, ki ga vodi Jordan Bardella, je na evropskih volitvah prejel več kot 31 odstotkov glasov, kar je dvakrat več od števila glasov Macronove stranke. Posledično je Macron razpustil francoski parlament in sklical predčasne volitve, s katerimi je želel dati priložnost francoskemu narodu, da rečejo »ne« skrajnim strankam. Ta odločitev se je izkazala za napačno, saj je v prvemu od dveh krogov volitev NZ prejel kar 33 odstotkov glasov (Macronova stranka je prejela 20 odstotkov glasov). Nacionalni zbor potrebuje za večino vsaj 289 sedežev od skupnih 577. V času pisanja prispevka ankete nakazujejo, da se jim obeta med 190 in 220 sedeži od 577 sedežev, s čimer bi pridobili največji, ne pa večinski delež v parlamentu.

Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv

Zakaj je Macronu spodletelo? Del nezadovoljstva gre iskati v načinu izvedbe poskusa zmanjšanja proračunskega primanjkljaja – dvig starostne meje za upokojitev z 62 na 64 let. S to potezo je sprožil hude protestne izgrede in splošno nezadovoljstvo s francoskim predsednikom. Hkrati se Macron zavzema za vseevropsko obrambo Ukrajine ter okrepitev lastne obrambe in industrije EU. Na drugi strani imamo stranko NZ, ki se smatra za skrajno desno politično stranko zaradi svojih protimigracijskih in evroskeptičnih pogledov. Leta 2019 so sicer delno spremenili svojo politiko in se odločili za reformo EU, namesto da bi jo zapustili. Njihovi trenutni predlogi vključujejo zmanjšanje števila imigracij, znižanje davkov in splošno povečanje kupne moči svojih državljanov. Znižanje davkov na energente je glavna obljuba stranke, ki bi jo lahko zagotovili z znižanjem prispevkov za EU v višini dveh milijard evrov na leto (Francija je druga največja država po višini prispevkov za EU, takoj za Nemčijo). Vsi ti predlogi so usmerjeni v dvig kupne moči francoskega naroda.

Odziv kapitalskih trgov

Francoske delnice so se v juniju pocenile za 6,42 odstotka, evropske delnice za 0,83 odstotka, ameriške delnice pa so se podražile za 4,85 odstotka (v evrih). Na dan razpustitve francoskega parlamenta je bil francoski kapitalski trg deležen precejšnje razprodaje. Šok in presenečenje finančnih trgov sta razvidna tudi iz porasta zahtevane donosnosti francoskih obveznic. Konec maja je donosnost francoske desetletne državne obveznice znašala 3,14 odstotka, do konca junija pa se je zvišala na 3,29 odstotka. Pribitek donosnosti francoske v primerjavi z nemško desetletno državno obveznico je tako zrasel z 0,5 odstotka na 0,8 odstotka.

Evropska centralna banka (ECB) je v juniju znižala referenčno obrestno mero za 25 bazičnih točk, in sicer s štirih odstotkov na 3,75 odstotka. Konec maja so tržni udeleženci pričakovali zgolj eno nižanje referenčnih obrestnih mer letos oktobra. Konec junija so se pričakovanja za znižanje pomaknila na septembrsko zasedanje ECB, hkrati pa se je povečala verjetnost dodatnega znižanja referenčnih obrestnih mer decembra letos.