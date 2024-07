Omrežna oprema kot adut za rast

Arista Networks je ponudnik omrežne opreme, ki prodaja predvsem stikala ethernet in programsko opremo za podatkovne centre. Njihov glavni izdelek je razširljivi operacijski sistem ali EOS, ki poganja eno samo sliko na vsaki napravi. Podjetje deluje kot en poslovni segment. Od svoje ustanovitve leta 2004 je stalno povečevalo tržni delež, s poudarkom na aplikacijah z visoko hitrostjo.

Med njihove največje stranke sodita Microsoft in Meta Platforms, pri čemer približno tri četrtine svoje prodaje ustvarijo v Severni Ameriki. Arista Networks ponuja najzmogljivejša omrežja ethernet in je gonilna sila ter tisti, ki bo največ pridobil pri tehnološki tranziciji. Trg pričakuje, da bosta Nvidia in Arista obvladovala koncentrirani trg omrežij za generativno umetno inteligenco na srednji rok, pri čemer bo Nvidia ponujala najboljšo zmogljivost infiniband, Arista pa najboljšo zmogljivost ethernet.

Trajna konkurenčna prednost

Velja za tehnološko vodilno podjetje na področju visokohitrostnega preklapljanja za podjetniška omrežja. Pri hitrostih nad sto gigabiti na sekundo bo ohranila svoj vodilni položaj in povečala tržni delež pri nižjih hitrostih, kjer je bila v preteklosti manj prisotna. Njihova programska oprema jim zagotavlja trajno in strukturno konkurenčno prednost pred konkurenti pri pridobivanju novih strank. To velja tako v oblaku kot v podjetjih.

Tak pristop, ki temelji na programski opremi, jim zagotavlja izrazite konkurenčne prednosti. Te izhajajo tudi iz visokih stroškov zamenjave za stranke v primeru menjave dobavitelja. Njihova visokohitrostna stikala in pristop, ki temelji na programski opremi, jih bistveno ločuje od drugih omrežnih konkurentov in zelo težko jih je posnemati. Zelo verjetno bo segment visokohitrostnega preklapljanja v prihodnjih 20 letih Aristi ustvarjal nadpovprečne dobičke.

INFOGRAFIKA: Delo

Izrazite konkurenčne prednosti potrjuje tudi več kot 52-odstotni prilagojeni donos na investirani kapital (povprečje konkurence je okoli 16), več kot 40-odstotna marža iz poslovanja (konkurenca okoli 14), skoraj 17-odstotna rast prodaje v letošnjem letu (konkurenca brez rasti) ter načrtovana približno 23-odstotna rast v letu 2025 (konkurenca okoli štirih odstotkov). Posledično so vrednotenja občutno višja v primerjavi s konkurenco, saj Arista kotira pri 27-kratniku dobička v letu 2025 (konkurenca 12,5). Ta razlika ni tako izrazita pri prostem denarnem toku, kjer Arista kotira pri 30-kratniku letošnjega prostega denarnega toka, konkurenca pa pri 23-kratniku.

Računajo na visoko rast

Omrežja ustvarjajo ozko grlo pri razvoju modelov generativne umetne inteligence. Povečevanje naložb v usposabljanje in sposobnost sklepanja generativnih modelov umetne inteligence bo spodbudilo 34-odstotno rast investicij v generativna omrežja umetne inteligence v prihodnjih petih letih. Te bi naj znašale 34 milijard dolarjev v letu 2028, medtem ko je trg leta 2023 pričakoval le osem milijard dolarjev za leto 2028.

Arista je med vsemi ponudniki omrežij za generativno umetno inteligenco najbolj izpostavljena do tega segmenta. Trg pričakuje, da bo do leta 2028 dosegla najvišjo rast in pridobila največji tržni delež na področju omrežij generativne umetne inteligence. Segment generativne umetne inteligence bo leta 2028 predstavljal okoli 57 odstotkov njihove celotne prodaje (zdaj 14 odstotkov). Arista bo s svojo strokovnostjo v visokohitrostnih omrežjih kratkoročno spodbudila prehod na ethernet (nekateri menijo, da bo prevzela tržni delež Nvidie).