Opolnoči podražitev pogonskih goriv

Opolnoči se bodo opazno podražila pogonska goriva ob regionalnih cestah. 50-litrski rezervoar dizelskega goriva bo dražji za 2,6 evra, enako velik rezervoar bencina pa za 1,7 evra. To bo prva podražitev po štirih zaporednih pocenitvah bencina in petih pocenitvah dizelskega goriva. Nazadnje so se pogonska goriva podražila v prvi oziroma drugi polovici aprila.

Dizelsko gorivo se bo podražilo za 5,2 centa, oziroma 3,6 odstotka, tako da bo cena znašala 1,507 evra za liter. To je največja podražitev dizelskega goriva po lanskem septembru. Močno, kar za 5,6 centa, oziroma 5,1 odstotka, se bo podražilo tudi kurilno olje, tako da bo cena znašala 1,145 evra za liter. Destilacija kurilnega olja in dizelskega goriva je identična, zaradi ločevanja se doda le drugačno barvilo, zato se tudi borzne cene praviloma gibljejo podobno med letnimi sezonami porabe.

Podražitev bencina bo nekoliko zmernejša, saj vo cena višja za 3,4 centa. oziroma za 2,4 odstotka. Večji skok so vozniki nazadnje utrpeli konec aprila, ko se cene bencina poskočile za več kot tri odstotke. Prihodnja dva tedna bo cena 95-oktanskega bencina ob regionalnih cestah znašala 1,479 evra za liter.

V skladu z vladno uredbo se najvišje dovoljene cene pogonskih goriv določajo vsaka dva tedna. Cene se izračunajo kot povprečje najvišjih dnevnih borznih cen v preteklih dveh tednih. Tej vrednosti se doda marža trgovcev in davščine. Omejene cene pogonskih goriv veljajo za črpalke ob regionalnih cestah, medtem ko lahko trgovci na črpalkah ob avtocestah cene določajo prosto, brez omejitev.