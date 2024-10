Opuščanje ogljičnih virov očitno ne prinaša dobička

V nadaljevanju preberite:

BP, britanski energetski gigant, se pod vodstvom novega izvršnega direktorja Murrayja Auchinclossa vse bolj osredotoča na povečanje dobičkonosnih naložb na račun nadaljevanja izkoriščanja nafte in plina.

Da bi dosegli višje vrednosti za svoje delničarje, so prilagodili tudi svoje ambiciozne cilje glede zmanjšanja proizvodnje fosilnih goriv do leta 2030. Tako do leta 2030 proizvodnje nafte in plina ne bodo zmanjšali za 40 odstotkov, ampak za 25 odstotkov.TotalEnergies sledi podobni poti.