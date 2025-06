Adijo, supermarketi? Prihodnost hrane je v laboratorijih in algah

Leta 2050 naj bi na Zemlji živelo približno deset milijard ljudi. Napredki v medicini in zdravstvu bodo ljudem omogočali veliko daljše življenje, hkrati se bo nadaljeval trend urbanizacije. Temeljni pogoj za uspešno sobivanje bo trajnostnost.

Z upoštevanjem tega zelo verjetnega scenarija je za investicijsko družbo izjemno pomembno, da prave naložbene priložnosti prepoznamo že v zgodnji fazi. Ker orjemo ledino na področju odgovornih investicij, naši vlagatelji tudi pričakujejo, da bomo spremljali uresničevanje tega scenarija in ponudili v prihodnost usmerjene odgovore.

Zdravje: osrednji steber prihodnjih naložb

A kakšne naložbene priložnosti se bodo pojavile, če se bo povprečna starost ljudi povečala zaradi naprednih možnosti zdravljenja bolezni, kot je rak, in ko bodo v ospredju nove težave, povezane s starostjo? Razširiti je treba dostop do zdravstvene oskrbe, zlasti v državah v razvoju in novih industrijskih državah. Tehnološki napredek bo pri tem odpiral vrata in oblikoval rešitve za te izzive. V farmacevtski industriji sta pomembna razvoj inovativnih in cenovno dostopnih zdravil ter preoblikovanje proizvodnje, tako da se zmanjšajo odpadki in se zagotavlja odgovorna raba vodnih virov. Naraščajoča blaginja s seboj prinaša bolezni civilizacije: pomanjkanje gibanja in neuravnotežena prehrana lahko povzročita nove bolezni.

Druga zanimiva tema je t. i. 'zdravje za prihodnost', katerega cilj je optimizirati kakovost življenja prihodnjih generacij. V Raiffeisen Capital Management1 pozorno spremljamo razvoj na področjih, kot so telemedicina, robotika in inovativni terapevtski pristopi, ki jih je korenito preoblikovala umetna inteligenca, ter prepoznavamo naložbene priložnosti.

Prehrana: trajnost in inovacije so ključne

Hrana je pomembna tema tudi za prihodnost: če naše porabe ob povečanju prebivalstva na deset milijard ljudi ne bomo zmanjšali, bomo še dodatno presegli zmožnosti našega planeta. Zato si postavljamo vprašanja: kakšno vlogo bo imelo meso v prihodnosti, kaj se bo zgodilo z gensko spremenjeno hrano, kako se bodo uporabljali izdelki, kot so gnojila, kakšna bo visoka tehnologija, kot na primer brezpilotna letala in roboti za spravilo pridelka, kako bodo vplivali na kmetijstvo.

Spremenila se bo tudi predelava hrane. Načrtovanje logistike in priprave v komercialnih kuhinjah, da bi zmanjšali količino zavržene hrane, bo optimizirano z umetno inteligenco. Razvijalo se bo tudi področje trgovine s prehrano. Ali bomo čez 20 let nakup hrane še vedno opravljali z nakupovalnimi vozički v supermarketih?

Verjetno ne. Pogled v prihodnost kaže, da bomo izkoristili nove vire beljakovin, kot so alge in žuželke. V prihodnosti bi lahko meso pridelovali v laboratoriju. Ta razvoj bo še posebej zanimiv z naložbenega vidika.

Dobro počutje: celostni pristop

Dobro počutje obravnavamo s ptičje perspektive in ga delimo na duševno, telesno in družbeno počutje ter njihove prihodnje vidike. V to vključujemo tudi področja, kot so izobraževanje, telesna pripravljenost in turizem.

V središču vseh teh vidikov so ljudje. Zdravje, prehrana in dobro počutje imajo osrednjo vlogo v našem naložbenem procesu in zato tudi v naših produktih. Spoznanja delovne skupine, ki spremlja teme prihodnosti, so vključena v naših naložbenih odločitvah in nam omogočajo dolgoročno osredotočanje na prave trende, kar prinaša sadove tudi našim vlagateljem.