Pridobivanje surovin v imenu trajnosti

Surovine so že tisočletja temelj vrednostne verige, tudi v našem industrializiranem svetu. Vendar sta zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva in vse večjih pričakovanj glede življenjskega standarda nujna energetski prehod in povečanje trajnosti, kar pa neposredno vpliva na pridobivanje surovin. Družba Raiffeisen Capital Management v okviru svojih naložb preučuje tudi priložnosti za trajnostne naložbe v sektorju surovin.

Karin Kunrath, glavna direktorica za naložbe, Raiffeisen Capital Management Foto RCM

Pridobivanje surovin je pogosta tema v razvijajočih se in mladih državah, a podnebne spremembe ne poznajo državnih meja. Zato se temu vprašanju intenzivno posvečamo. Naša delovna skupina, ki se ukvarja s surovinami kot temo prihodnosti, je v okviru svojih analiz opredelila tri trende: prvič, svetovno prebivalstvo narašča v mestih, ta pa potrebujejo infrastrukturo. Beton, jeklo, aluminij in baker so ključni za ustvarjanje infrastrukture. Gonilo rasti bo urbanizacija. Drugič, ker surovin primanjkuje, ima pomembno vlogo tudi krožno gospodarstvo v sektorju surovin, vključno z recikliranjem surovin in pomožnih materialov, kot je voda. In tretjič, globalni energetski prehod povečuje povpraševanje po surovinah, kot so baker, kobalt in litij. Ti so ključni za uspešnost energetskega prehoda in zaščito podnebja.

Številna vprašanja v zvezi z ESG

Našteti trije trendi pomembno vplivajo na sektor surovin. Beton je pri gradnji urbanih naselij še vedno ključni gradbeni material. A sočasno je cementna industrija ena največjih onesnaževalk s toplogrednimi plini na svetu. Les se vse bolj uveljavlja kot gradbeni material in je zanimiva alternativa betonu. Gre za obnovljivo surovino, ki je trpežna, lahka, potresno odporna in ob pravilni uporabi pogosto regionalno dostopna. Jeklo je standardizirano po vsem svetu, vendar se način njegove proizvodnje z vidika ESG precej razlikuje. Podjetja, ki v proizvodnem procesu uporabljajo jeklo in v katera vlagamo, morajo odgovoriti na številna vprašanja, kot so: od kod prihaja jeklo, kakšni postopki se uporabljajo za njegovo proizvodnjo, od kod izvira ruda? Pri odločitvi je pomemben tudi delež recikliranega materiala.

Zahtevna ocena, ki je odvisna od trajnosti

Posebej zanimiva je ocena surovin, ki so ključne za energetski prehod. Vetrne turbine poleg betona in jekla vsebujejo še aluminij in baker. Pomemben je tudi kobalt, tako imenovani zeleni dejavnik, a je problematično rudarjenje v Kongu. Vedno preverjamo izvor kobalta in višje vrednotimo tistega, ki izvira iz Kanade ali Avstralije. Zelena dejavnika sta tudi baker in litij, ki se uporabljata za omrežno infrastrukturo in skladiščenje. Izkopavanje bakra povzroča onesnaževanje zemlje, ob veliki porabi vode, kar vpliva na življenje lokalnega prebivalstva. Pri naložbah ESG moramo biti zato izjemno pozorni na način pridobivanja bakra.

TD2_Minerali Foto Gm/dk Igd

Recikliranje in prihodnji potencial

Recikliranje je še posebej pomembno za pospeševalce zelenega prehoda in se bo znatno povečalo, na primer pri recikliranju baterij ter ponovni uporabi bakra in drugih kovin. To je pomembna tema za naložbe, ki vključuje tudi surovine mangan, molibden, nikelj, platino, cink, krom, svinec, grafit, les, železovo rudo, cement in vodo. Delovna skupina, ki preučuje dogajanja na trgu surovin, podrobno analizira vsako surovino, vključno z njenim pojavljanjem, predvideno uporabo, proizvodnjo, možnostmi recikliranja in zamenljivosti, ter pripravi pregled. V analizo so vključena okoljska, socialna in upravljavska tveganja za posamezne surovine, podane so tudi rešitve za njihovo odgovorno pridobivanje. Pri stikih s podjetji upoštevamo smernice, ki nam omogočajo postavljanje pravih in ključnih vprašanj. Naš pregledni, razumljivi in odgovorni naložbeni postopek za sektor surovin vidimo kot pomemben prispevek k odgovorni rabi virov.