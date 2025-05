Padci cen nafte blažijo inflacijo, dobički podjetij krepijo trge

Naftni trgi so trenutno pod pritiskom zaradi povečane proizvodnje Opeca+, ki že več mesecev zapored črpa nad pričakovanji. Analitiki menijo, da gre poleg ekonomskih tudi za politično motivirano potezo. Povečana ponudba bi lahko v prihodnjih mesecih omejevala rast cen energentov, kar bi posledično vplivalo tudi na inflacijska pričakovanja in morda omogočilo več prostora za ohlapnejšo denarno politiko.

Padec cene nafte bo različno vplival na posamezne sektorje. Energetski sektor bo pod pritiskom zaradi nižjih prihodkov, medtem ko bodo transportna podjetja, predvsem letalske družbe in logistični velikani, izkoristila cenejše gorivo. Med domačimi borznimi podjetji bi lahko pridobil Petrol, saj nižje cene povečujejo povpraševanje po gorivu, dodatno pa pozitiven učinek prinaša močnejši evro v primerjavi z dolarjem, kar koristi vsem, ki energente in surovine uvažajo v dolarjih. Industrijski in izvozni sektorji bodo deležni nižjih vhodnih stroškov, medtem ko bi nižje cene energentov lahko spodbudile tudi zasebno porabo, kar pozitivno vpliva na potrošniški sektor.

Foto: Jožže Suhadolnik

Ladijski kontejnerski prevoz iz Azije v ZDA se je v zadnjem času občutno zmanjšal, predvsem zaradi višjih ameriških carin in posledične upočasnitve svetovne trgovine. Indeksi stroškov kontejnerskega prevoza tako kažejo na presežno ponudbo ladijskega prostora in oslabljeno globalno povpraševanje. Skupaj z nižjimi cenami energentov to ustvarja dodaten dezinflacijski pritisk na svetovno gospodarstvo, zaradi česar lahko v prihodnjih četrtletjih pričakujemo nadaljnje postopno zniževanje stroškov kapitala.

Objave četrtletnih rezultatov podjetij iz indeksa S&P500 za prvo četrtletje 2025 kažejo dobro sliko. Do zdaj je rezultate razkrilo več kot 400 podjetij, pri čemer je povprečna rast prihodkov znašala 3,8 odstotka, rast dobička pa kar 11,7 odstotka. Največ so prispevali sektorji zdravstva, komunikacij in tehnologije, kjer je rast dobičkov presegla 13 odstotkov, medtem ko so surovinski in energetski sektorji doživeli občutne padce. Močna sezona objav potrjuje robustnost dobičkonosnosti ameriških podjetij kljub negotovemu makrookolju in daje dodatno podporo trenutnemu optimizmu na delniških trgih.

Tudi napovedi za prihodnja četrtletja ostajajo pozitivne, čeprav nekoliko bolj zmerne. Podjetja pričakujejo, da se bo rast dobičkov v prihodnjih treh kvartalih stabilizirala med osmimi in 12 odstotki, kar kaže na ohranjanje robustne poslovne dinamike ob postopnem umirjanju inflacije in stabilizaciji obrestnih mer. Analitiki sicer opozarjajo, da bodo geopolitične napetosti in nepredvidljiva politika ZDA ostale glavni viri negotovosti. Vseeno pa trenutni podatki potrjujejo, da podjetja uspešno obvladujejo stroške in izkoriščajo digitalne ter produktivne trende za krepitev marž.

primerjava indeksov Foto Tt Igd

Medtem ko so si delniški trgi že nekoliko opomogli od nedavnih pretresov, je povečana negotovost v zadnjem obdobju dvignila donosnosti ameriških obveznic, podražila zlato in oslabila dolar. Čeprav notranjepolitični pretresi v ZDA ter nepredvidljivost aktualne administracije kratkoročno slabijo zaupanje v ameriško valuto, globalna prevlada dolarske infrastrukture ostaja neomajna. Dolar bo še naprej imel osrednjo vlogo v svetovnih financah, saj drugim valutam, kot so evro, jen ali juan, doslej ni uspelo ponuditi dovolj kredibilne alternative.